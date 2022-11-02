Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: ждал от клуба одну сумму, а принесли гораздо больше

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Шариф Мухаммад рассказал о временах перестройки команды.



«На тот момент я ещё не знал, что в «Анжи» придёт Сулейман Керимов, хотя какие-то слухи и ходили. Мы находились на сборах в Турции. Сидел в холле, ждал – и тут мне принесли контракт. Я рассчитывал на одну сумму, а там было совершенно иное, гораздо большее предложение. Ещё удивился: всё-таки знал бюджет клуба, а тут раз – и такое.



После этого понял, что всё, Керимов взял команду. А затем как по накатанной всё начало меняться. У нас была игра в Грозном в Кубке, перед ней я зашёл на «теорию». И в этот момент в зал пришёл Роберто Карлос. С того момента все начали осознавать, что строится нечто серьёзное и невероятное», – приводит слова Мухаммада Metaratings.