Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: ждал от клуба одну сумму, а принесли гораздо больше

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Шариф Мухаммад рассказал о временах перестройки команды.
«На тот момент я ещё не знал, что в «Анжи» придёт Сулейман Керимов, хотя какие-то слухи и ходили. Мы находились на сборах в Турции. Сидел в холле, ждал – и тут мне принесли контракт. Я рассчитывал на одну сумму, а там было совершенно иное, гораздо большее предложение. Ещё удивился: всё-таки знал бюджет клуба, а тут раз – и такое.
После этого понял, что всё, Керимов взял команду. А затем как по накатанной всё начало меняться. У нас была игра в Грозном в Кубке, перед ней я зашёл на «теорию». И в этот момент в зал пришёл Роберто Карлос. С того момента все начали осознавать, что строится нечто серьёзное и невероятное», – приводит слова Мухаммада Metaratings.
- 2 ноября 2022
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:27
-
05:53
-
04:34
-
04:15
-
04:09
-
03:46
-
03:18
-
03:11
-
03:01
-
02:58
-
02:44
-
02:24
-
02:18
-
02:02
-
01:53
-
01:46
-
01:40
-
01:35
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 1 ноября 2022
-
23:57