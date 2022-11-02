Тренер сборной России Юрий Никифоров: уровень РПЛ упал

Тренер сборной России Юрий Никифоров высказался о первой части сезона Российской Премьер-Лиги.



«Я остался при своём мнении — уровень у нас упал. Всё-таки большинство команд, к сожалению, до нужного уровня не дотягивают. Когда смотришь дерби, матчи вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА, это совсем другое качество, это видно. Хотелось бы, чтобы и другие команды составляли конкуренцию, но понятно, что игроки не дотягивают, если сравнивать с клубами из первой шестёрки. Отмечу, что в последних играх очень порадовало «Динамо», видимо, поговорили, нашли общий язык или тренер смог достучаться до игроков. Потихоньку выходят из не очень хорошего состояния. С одной стороны, жалко, что сейчас будет перерыв — команда на ходу, с другой это хорошо — наверняка ещё наберут на сборах, наиграют какие-то варианты, может, будут какие-то приобретения», – приводит слова Никифорова «РБ Спорт».