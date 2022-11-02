Поражение «Атлетико» в видеообзоре игры Лиги чемпионов с «Порту»

Вчера, 1 ноября, в Португалии на стадионе местного «Порту» состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором с хозяевами поля встречался мадридский «Атлетико». Игра завершилась победой португальской команды 2:1.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте встречи — отличился иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми (1:0). На 24-й минуте хозяева укрепили своё преимущество усилиями полузащитника Стефена Эустакиу (2:0).
На 67-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил гол, однако он был не засчитан из-за нарушения правил полузащитником Родриго Де Паулем. Таким образом во втором тайме был забит один гол: игрок «Порту» Иван Маркано срезал мяч в свои ворота после навеса Янника Феррейра Карраско с углового на 95-й минуте (2:1).
«Атлетико» занял последнее место в группе, набрав пять очков. «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
- 2 ноября 2022
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