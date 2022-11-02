Шестая победа «Баварии» в группе в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Интером»

Вчера, 1 ноября, в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Мюнхене местная «Бавария» принимала миланский «Интер». Матч закончился победой немецкой команды 2:0.
На 10-й минуте после видеопросмотра главный судья матча не поставил пенальти в ворота мюнхенцев. На 27-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не смог замкнуть передачу партнёра по команде и промахнулся мимо пустых ворот. Счёт был открыт на минуте, отличился защитник «Баварии» Бенжамен Павар (1:0).
На 47-й минуте «Интер» сравнял счёт, но гол был отменён из-за офсайда. На 63-й минуте нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг забил ударом через себя, но гол камерунца также был отменён из-за положения вне игры. На 72-1 минуте Шупо-Мотинг забил свой гол дальним ударом, установив окончательный счёт — 2:0.
«Бавария» выиграла все шесть матчей на групповом этапе, набрав максимальные 18 очков. «Интер» вышел в плей-офф со второго места.
- 2 ноября 2022
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