Гол «Тоттенхэма» на 95-й минуте в видеообзоре матча с «Марселем» в Лиге чемпионов

Вчера, 1 ноября, французский «Марсель» на своём поле принимал лондонский «Тоттенхэм» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «Тоттенхэма» 2:1.
В компенсированное время первого тайма после подачи с углового защитник «Марселя» Шансель Мбемба открыл счёт (1:0). На 53-й минуте после подачи в штрафную полузащитника Ивана Перишича защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле сравнял счёт (1:1). На 65-й минуте гол нападающего лондонцев Гарри Кейна был отменён из-за офсайда. На 95-й минуте полузащитник гостей Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил победный гол (2:1).
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являются франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).
- 2 ноября 2022
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