Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мане: если «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ достанется «Ливерпуль», это будет особенная встреча

Мане: если «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ достанется «Ливерпуль», это будет особенная встреча
Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) высказался о возможной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира, а также прокомментировал эпизод с игрой рукой.

«Жеребьёвка есть жеребьёвка. Посмотрим, как всё сложится в понедельник. Конечно, если нам достанется «Ливерпуль», это будет особенная встреча для меня.

Что касается игры рукой в матче с «Интером», если бы я не поднял руки в том эпизоде, то оказался бы в больнице. Это не пенальти», — приводит слова Мане Bayern & Germany.

Напомним, Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию» летом 2022 года. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 7 ноября в Ньоне (Швейцария).

Новость по теме
Нагельсман: в матче с «Интером» в ворота «Баварии» можно было назначить пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022