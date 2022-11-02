Мане: если «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ достанется «Ливерпуль», это будет особенная встреча

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) высказался о возможной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира, а также прокомментировал эпизод с игрой рукой.



«Жеребьёвка есть жеребьёвка. Посмотрим, как всё сложится в понедельник. Конечно, если нам достанется «Ливерпуль», это будет особенная встреча для меня.



Что касается игры рукой в матче с «Интером», если бы я не поднял руки в том эпизоде, то оказался бы в больнице. Это не пенальти», — приводит слова Мане Bayern & Germany.



Напомним, Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию» летом 2022 года. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 7 ноября в Ньоне (Швейцария).