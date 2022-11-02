Тренер ЦСКА: у Акинфеева нет звёздности, от него исходит что-то человеческое
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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о человеческих качествах голкипера армейской команды Игоря Акинфеева. По словам специалиста, у игрока нет звёздной болезни несмотря на большой авторитет.
«Первые впечатления от Акинфеева? Я правда удивлен. Приходилось по жизни встречать высокомерных людей, снобов. И для меня большое открытие, каков Игорь Владимирович в общении. Нет звездности. Это безусловная величина российского футбола, но на деле это простой парень. Да, авторитет в команде. Но не давит. На молодежь может повлиять и юмором. От него исходит что-то человеческое, я это чувствую.
И еще это невероятный профессионал. На базу приедешь — Игорь уже там. Я рад работать вместе с ним», — приводит слова Ямлиханова Sport24.
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