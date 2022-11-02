Тренер «ПСЖ» Галтье: «Ювентус» сделает всё, чтобы попасть в Лигу Европы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».



«Конечно, гораздо приятнее подходить к заключительному матчу группового этапа, досрочно пройдя в плей-офф. Очевидно, квалификация в следующий раунд была первостепенной задачей, и теперь наша цель — занять первое место в группе. Я говорил об этом игрокам, мы все сфокусированы на этой цели. Знаем, что «Ювентус» уже лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов, но они сделают всё, чтобы попасть в Лигу Европы», — приводит слова Галтье пресс-служба УЕФА.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «ПСЖ» состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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