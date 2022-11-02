Сафонов: не вижу причин, по которым легионеры РПЛ согласятся сыграть со сборной России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения товарищеского матча сборной легионеров РПЛ и национальной команды России. По мнению вратаря «быков», это достаточно интересная идея, но он сомневается, что иностранные футболисты согласятся на участие в такой игре.

«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, в ближайшее время Россия проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана. Игра состоится в четверг, 17 ноября, на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.