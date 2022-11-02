Сафонов: не вижу причин, по которым легионеры РПЛ согласятся сыграть со сборной России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил идею проведения товарищеского матча сборной легионеров РПЛ и национальной команды России. По мнению вратаря «быков», это достаточно интересная идея, но он сомневается, что иностранные футболисты согласятся на участие в такой игре.
«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда они будут действовать немножко непонятно. Но если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, в ближайшее время Россия проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана. Игра состоится в четверг, 17 ноября, на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- 2 ноября 2022
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:41
-
10:40
-
10:26
-
10:22
-
10:12
-
10:06
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:27
-
05:53
-
04:34