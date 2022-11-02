Божович: я легенда российского футбола, а вы продолжаете звать итальянцев и немцев

Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович заявил, что считает себя легендой российского футбола.
«Вы всё время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого [презерватива] Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я — легенда российского футбола. Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев — они все [презервативы]. Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы — за Россию! А эти [презервативы] итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.
Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком — что за [ерунда]? Я занял с «Амкаром» четвёртое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», — цитирует тренера «РБ Спорт».
Божович работал в «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», «Амкаре», тульском «Арсенале» и «Ростове».
- 2 ноября 2022
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