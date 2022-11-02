Лига чемпионов, 6-й тур: турнирные расклады, как «Шахтёру» попасть в плей-офф

Сегодня, 2 ноября, состоится заключительный игровой день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. По результатам матчей 6-го тура будут окончательно распределены места в квартетах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирными раскладами перед последним игровым днём группового этапа ЛЧ.
Группа F
«Реал» гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Открытым остаётся вопрос – с первого или со второго места. В случае победы над «Селтиком» мадридцы завершат выступления в группе на лидирующей позиции. В случае ничьей или поражения, при определённом исходе параллельного матча, «Реал» может опуститься на вторую строчку.
За вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов поборются «Шахтёр» и «РБ Лейпциг». Украинский клуб может подняться на второе место только благодаря победе в матче с «быками». Немцев же, в свою очередь, устроит даже ничья. Если «Лейпциг» не проиграет, что «Шахтёр» останется на третьей строчке, а «быки» присоединятся к «Реалу» в плей-офф.
«Селтик» набрал 2 очка за 5 матчей и лишился шансов попасть в еврокубковую весну.
Группа G
В этом квартете интрига уже мертва благодаря личным встречам команд между собой. Вне зависимости от результатов матчей 6-го тура, «Манчестер Сити» выходит в плей-офф ЛЧ с первого места, дортмундская «Боруссия» — со второго. «Севилья» отправляется в Лигу Европы, а «Копенгаген» завершает выступление в еврокубках.
Группа Е
«Челси» гарантировал себе выход из группы с первого места. За вторую строчку поборются «Милан» и «Зальцбург». Загребское «Динамо» математически ещё может побороться за путёвку в Лигу Европы, но для этого хорватам нужно обыграть в гостевом матче «Челси».
Группа H
«ПСЖ» и «Бенфика» — уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ. «Ювентус» и «Маккаби» поделят между собой 3-е и 4-е места.
- 2 ноября 2022
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:41
-
10:40
-
10:26
-
10:22
-
10:12
-
10:06
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:27
-
05:53
-
04:34