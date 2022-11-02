Лига чемпионов, 6-й тур: турнирные расклады, как «Шахтёру» попасть в плей-офф

Сегодня, 2 ноября, состоится заключительный игровой день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. По результатам матчей 6-го тура будут окончательно распределены места в квартетах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирными раскладами перед последним игровым днём группового этапа ЛЧ.

Группа F

«Реал» гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Открытым остаётся вопрос – с первого или со второго места. В случае победы над «Селтиком» мадридцы завершат выступления в группе на лидирующей позиции. В случае ничьей или поражения, при определённом исходе параллельного матча, «Реал» может опуститься на вторую строчку.

За вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов поборются «Шахтёр» и «РБ Лейпциг». Украинский клуб может подняться на второе место только благодаря победе в матче с «быками». Немцев же, в свою очередь, устроит даже ничья. Если «Лейпциг» не проиграет, что «Шахтёр» останется на третьей строчке, а «быки» присоединятся к «Реалу» в плей-офф.

«Селтик» набрал 2 очка за 5 матчей и лишился шансов попасть в еврокубковую весну.

Группа G

В этом квартете интрига уже мертва благодаря личным встречам команд между собой. Вне зависимости от результатов матчей 6-го тура, «Манчестер Сити» выходит в плей-офф ЛЧ с первого места, дортмундская «Боруссия» — со второго. «Севилья» отправляется в Лигу Европы, а «Копенгаген» завершает выступление в еврокубках.

Группа Е

«Челси» гарантировал себе выход из группы с первого места. За вторую строчку поборются «Милан» и «Зальцбург». Загребское «Динамо» математически ещё может побороться за путёвку в Лигу Европы, но для этого хорватам нужно обыграть в гостевом матче «Челси».

Группа H

«ПСЖ» и «Бенфика» — уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ. «Ювентус» и «Маккаби» поделят между собой 3-е и 4-е места.

Расписание матчей Лиги чемпионов 2 ноября