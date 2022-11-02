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Нагельсман сообщил, что Нойер сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре

Нагельсман сообщил, что Нойер сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) рассказал о состоянии немецкого голкипера Мануэля Нойера, восстанавливающего после травмы плеча. Ранее специалист сообщал, что травма может не позволить вратарю сыграть за сборную Германии на ЧМ-2022.

«Всем могут спать спокойно. За последнюю неделю восстановление Мануэля серьёзно продвинулось, он уже проводил специальные вратарские тренировки. Возможно, он сможет вернуться на поле в матче с «Гертой» в эти выходные. Но мы должны наблюдать за его состоянием каждый день», — приводит слова Нагельсмана Sport1.de со ссылкой на Prime Video.

Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» — «Бавария» состоится 5 ноября на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало встречи — в 17:30 мск.

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