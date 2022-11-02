Ваноли: смотреть, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне внутренние страдания

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу тяжести решения об уходе из московского клуба. По его словам, это был выстраданный шаг. Ваноли рассказал, что до сих пор страдает, смотря матчи красно-белых.

«Повлиял ли на мой уход из «Спартака» результат финала Кубка России? Нет. Ни в один из моментов ни перед финалом, ни после него ни секунды не думал о том, что его результат как-то повлияет на мое решение. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения.

Скажу вам больше: смотреть на то, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними. Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. «Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул.

Уход из «Спартака» — это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь», — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и проработал в клубе до июня 2022 года. Вместе с красно-белыми итальянский специалист завоевал Кубок России.