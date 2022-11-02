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Мария Галай: аудитории может быть интересен женский футбол, но как они о нём узнают?

Мария Галай: аудитории может быть интересен женский футбол, но как они о нём узнают?
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Футболистка московского «Локомотива» Мария Галай в своей авторской колонке подняла вопросы продвижения женского футбола и привела в пример футболисток из Беларуси и Казахстана.

«На Кубке РЖД мы общались с девочками из Беларуси и Казахстана. Им хочется, чтобы их воспринимали серьёзно, а это вопрос к PR, к телевидению. Нигде об этом не говорят, поэтому об этом никто и не знает. Аудитории это было бы интересно, но как об этом узнать, если нет никакой информации? Даже сейчас не у всех есть хороший интернет. Помог бы даже обычный плакат с афишей матча в городе. Людям надо знать, что какая-то команда существует, чтобы потом загуглить её», — написала Галай в авторской колонке.

Галай выступает за «Локомотив» с 2021 года. С 2017 года футболистка вызывается в сборную России.

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