Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Федун рассказал, каких игроков «Спартака» считает лучшими в первой части сезона РПЛ

Андрей Федун рассказал, каких игроков «Спартака» считает лучшими в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о футболистах московского клуба, которых считает лучшими по итогам первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата? Сложно выделить кого-то одного. Несколько игроков великолепно показали себя за это время: Промес и Соболев точно. Селихов, который вытаскивал несколько матчей.

Также хотелось бы отметить Пруцева. Он хорошо играет в центре поля. Трудно выделить кого-то одного. Мне кажется, что прекрасен и тренер, и вся команда. Это меня очень радует!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Из тройки лидеров судьи не помогли только «Спартаку». Таблица ошибок арбитров РПЛ Из тройки лидеров судьи не помогли только «Спартаку». Таблица ошибок арбитров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022