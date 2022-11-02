Андрей Федун рассказал, каких игроков «Спартака» считает лучшими в первой части сезона РПЛ
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Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о футболистах московского клуба, которых считает лучшими по итогам первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата? Сложно выделить кого-то одного. Несколько игроков великолепно показали себя за это время: Промес и Соболев точно. Селихов, который вытаскивал несколько матчей.
Также хотелось бы отметить Пруцева. Он хорошо играет в центре поля. Трудно выделить кого-то одного. Мне кажется, что прекрасен и тренер, и вся команда. Это меня очень радует!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Спартак» набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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