Юрий Сёмин: от футбола никогда не устаёшь, он заряжает энергией. Это моя жизнь

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о воспоминаниях от чемпионата мира по футболу в России 2018 года и о том, почему остаётся в профессии, несмотря на возраст.

«Самое главное, что сделал чемпионат мира 2018 года – объединил людей. Те, кто приехал к нам, увидели наши прекрасные города, наших замечательных людей. Это была настоящая дружба вокруг футбола. Футбольный мяч объединил болельщиков всего мира, поэтому он останется в памяти.

Что позволяет оставаться в профессии? Основное – это любить футбол и трудиться. Труд – это самое важное в любой профессии, тем более в футболе. Физические кондиции каждый день должны быть на высоком уровне, нужно проявлять настойчивость, чтобы добиваться своих целей. Больше смотреть футбол, видеть, как играют все топ-звёзды, видеть, как в твоём городе играет твоя любимая команда. Надо жить футболом, тогда всё получится. У нас был девиз: «Люби футбол, а не себя в футболе». Нам его часто говорили наши наставники, он был очень важен для нашего поколения. Футбол – большая часть моей жизни, причём счастливая, потому что это та профессия, которой занимаешься с удовольствием. От неё никогда не устаёшь, она заряжает энергией. Это моя жизнь», — сказал Сёмин в интервью «RT на русском».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» может предложить 75-летнему Сёмину почётную должность в клубе.