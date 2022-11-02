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«У нас такая же нагрузка, и бегаем не меньше». Футболистка «Локо» о равноправии в футболе

«У нас такая же нагрузка, и бегаем не меньше». Футболистка «Локо» о равноправии в футболе
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Футболистка «Локомотива» Мария Галай в своей авторской колонке на «Чемпионате» высказалась о внимании со стороны зрителей и телевидения к женскому футболу.

«Хочется чуть больше равноправия в футболе. Мы такие же личности и такие же спортсменки, у нас такая же нагрузка, и бегаем мы точно не меньше. Да, у нас другие дистанции и скорости, но на предсезонках нас так же гоняют. Мы тоже травмируемся. Хотелось бы участвовать во всяких мероприятиях, ТВ-шоу, интеллектуальных передачах. Потому что это просто прикольно. Ну и чтобы развеять стереотип о том, что спортсмены глупые, мы почти все с высшими образованиями. Я, например, нефтяник, училась на специальности «Переработка нефти и газа», — написала Галай в авторской колонке.

«В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо» «В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо»
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