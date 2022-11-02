Футболистка «Локомотива» Галай: к женскому футболу есть обесценивающее отношение
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Футболистка «Локомотива» Мария Галай в своей авторской колонке рассказала об отношении общества и семьи к женскому футболу.
«Есть обесценивающее отношение. Даже в семье сталкиваешься с непониманием. Только когда ты чего-то добиваешься, все признают, что это не просто так, это не хобби, а что-то большее. Только когда приносишь титулы, тебе начинают говорить: о, круто, молодец. Но на этапе строения поддержка тоже очень важна. Иначе откуда появиться наградам
В детстве казалось, что спорт — это просто что-то рядом. Ты играешь, но параллельно учишься и делаешь что-то ещё. А потом остался только спорт, возможно, родителям и другим родственникам тяжело это сразу принять», — написала Галай в авторской колонке.
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