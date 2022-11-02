Агент нападающего «Зенита» Кассьерры подтвердил интерес со стороны трёх европейских клубов

Агент Мартин Араоз, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов.



«Интерес «Галатасарая», «Црвены Звезды» и «Генка» к Кассьере — это правда. Но Матео хочет остаться в «Зените», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Sport24 сообщал, что Кассьеррой активно интересуются «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В составе «Зенита» Кассьерра уже стал обладателем Суперкубка России (2022).