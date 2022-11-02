Агент нападающего «Зенита» Кассьерры подтвердил интерес со стороны трёх европейских клубов
Поделиться
Агент Мартин Араоз, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов.
«Интерес «Галатасарая», «Црвены Звезды» и «Генка» к Кассьере — это правда. Но Матео хочет остаться в «Зените», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Sport24 сообщал, что Кассьеррой активно интересуются «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».
Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В составе «Зенита» Кассьерра уже стал обладателем Суперкубка России (2022).
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:06
-
15:51
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:10
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:17
-
13:16
-
12:53
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:12
-
12:04
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:17
Партнерский контент