Видео: нападающий «Звезды» забил ударом через себя и отпраздновал в стиле Роналду

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Звезда» Матвей Першин в игре 1/16 Кубка России с московским клубом «Родина» (3:4) забил гол ударом через себя.
На 56-й минуте после навеса в штрафную с правого фланга воспитанник московского «Локомотива» подстроился под мяч и смог пробить по воротам ударом через себя. Мяч попал в левый от голкипера угол. Этот гол помог «Звезде» сравнять счёт в матче, сделав его 2:2. После этого форвард отпраздновал забитый мяч в стиле нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Позднее петербургская команда смогла забить ещё два мяча — забили Дмитрий Суконкин и Павел Кудряшов, Астемир Гордюшенко из «Родины» с пенальти смог сократить отрыв «Звезды» до минимального, но победа досталась команде из Санкт-Петербурга 4:3.
- 2 ноября 2022
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