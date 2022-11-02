Владелец «Сочи» Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении Гаранина

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста главного тренера сочинской команды.

«Я никого не увольнял», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» уволил главного тренера Гаранина.



51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит». В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком».