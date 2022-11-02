Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче своей команды с грозненским «Ахматом». Игра 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 пройдёт в субботу, 5 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Все ли готовятся к матчу с «Ахматом»? Практически все. У Родригао небольшое мышечное переутомление — посмотрим, надеемся, он тоже подойдёт.
С «Ахматом» всегда сложные матчи. Команда всегда максимально мотивированная, очень крепкая. В последних матчах выглядит очень неплохо с точки зрения организации командных действий, не говоря уже о физическом состоянии — всегда в хорошем тонусе. Мы, в свою очередь, должны готовиться, показать хорошую игру, а дальше посмотрим. Надеюсь, качество нашей игры отразится на результате», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 2 ноября 2022
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