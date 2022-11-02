Борис Ротенберг: на данный момент Вадим Гаранин продолжает работу в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста главного тренера сочинской команды.

«Вадим Гаранин будет готовить команду к матчу со «Спартаком»? На данный момент Гаранин продолжает работу в клубе. Увольнений не было», — сказал Борис Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Сочи» набрал 21 очко за 15 сыгранных туров. В следующем матче команда Вадима Гаранина встретится с московским «Спартаком».