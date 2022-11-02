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Моуринью: «Рома» не хочет снова выигрывать Лигу конференций

Моуринью: «Рома» не хочет снова выигрывать Лигу конференций
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящей встрече с «Лудогорцем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Римлянам, чтобы выйти в плей-офф турнира, нужно обязательно побеждать, иначе команда вылетит в Лигу конференций.

«Насколько я знаю, билеты на стадион полностью распроданы, поэтому ожидаю атмосферу большого матча, как было, например, с «Бордо» или «Лестером». Если мы создадим нужную атмосферу, то сможем добиться лучшего для нас результата.

Но если мы не выиграем, то спустимся в Лигу конференций, чего мы очень не хотим. Мы желаем выйти в плей-офф Лиги Европы, поэтому нас устроит только один результат. Я ожидаю, что положение команды, играющей на два результата, отличается от нас. Они опасны в контратаках, но мы знаем, что должны идти на риск. Цель игроков не в том, чтобы снова выиграть Лигу конференций. Мы хотим сыграть в плей-офф Лиги Европы, где можем встретиться с командами, способными выиграть Лигу чемпионов. Вот чего мы хотим достичь», — цитирует Моуринью Football Italia.

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