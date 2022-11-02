Мозес вернулся в расположение «Спартака»
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Защитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в расположение московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. 17 августа игрок был прооперирован. Ранее сообщалось, что восстановление займёт шесть месяцев.
«Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве. С возвращением, Вик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию. «Спартак» располагается на втором месте после 15 туров чемпионата.
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