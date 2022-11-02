Катар потратил до € 537 млн на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ

Катар потратил сотни миллионов долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает SRF.



Отмечается, что бюджет для проведения «секретной операции», в которой были задействованы по меньшей мере 66 агентов, составлял от € 391 до 537 млн. К шпионажу были причастны высшие правительственные круги Катара, в том числе нынешний глава государства — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.



Катар хотел избежать любых изменений в ФИФА, никаких новых дружеских отношений и потенциально опасных союзов — ничего, что могло бы поставить под угрозу чемпионат мира. Для этого была нанята американская компания Global Risk Advisors, состоящая в основном из бывших сотрудников американских спецслужб, возглавляемая бывшим шпионом ЦРУ Кевином Чалкером.



Целью был тотальный контроль. Или «всемирное проникновение», как говорится в документе шпионской операции.

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