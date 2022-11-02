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Катар потратил до € 537 млн на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ

Катар потратил до € 537 млн на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ
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Катар потратил сотни миллионов долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает SRF.

Отмечается, что бюджет для проведения «секретной операции», в которой были задействованы по меньшей мере 66 агентов, составлял от € 391 до 537 млн. К шпионажу были причастны высшие правительственные круги Катара, в том числе нынешний глава государства — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Катар хотел избежать любых изменений в ФИФА, никаких новых дружеских отношений и потенциально опасных союзов — ничего, что могло бы поставить под угрозу чемпионат мира. Для этого была нанята американская компания Global Risk Advisors, состоящая в основном из бывших сотрудников американских спецслужб, возглавляемая бывшим шпионом ЦРУ Кевином Чалкером.

Целью был тотальный контроль. Или «всемирное проникновение», как говорится в документе шпионской операции.

Как сейчас используются арены ЧМ-2018?

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