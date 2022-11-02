Экс-футболист «Амкала», перешедший в «Ботев», ответил на вопрос об игре за сборную России
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Полузащитник болгарского клуба «Ботев» Михаил Прокопьев, ранее выступавший за блогерский клуб «Амкал», рассказал, задумывался ли он о выступлении за сборную России по футболу.
Ранее предстоящий соперник российской команды — Таджикистан — вызвал на товарищескую встречу игрока из Медиалиги: в расширенный список вошёл форвард клуба «БроукБойз» Салам Ашурмамадов.
«Об основной сборной я ещё не думал, если честно. Есть повышенное внимание из-за того, что перешёл в Европу, но нужно провести матчи, как минимум начать сезон. Думаю, кому надо посмотрят игры и передадут информацию.
Если позвонит Карпин и позовёт в сборную? Скажу: «Конечно, готов». Сам себе возьму билет из Болгарии и полечу», — приводит слова Прокопьева «Матч ТВ».
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