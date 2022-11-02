Карвальял станет новым главным тренером «Сельты»
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Новым главным тренером «Сельты» станет Карлуш Карвальял. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Предыдущим местом работы португальского специалиста был «Аль-Вахда» из ОАЭ. До этого специалист работал в «Риу Аве», «Браге», «Шеффилд Уэнсдей», «Суонси Сити», «Бешикташе», клубе «Истанбул Башакшехир» и ещё в нескольких командах.
После 12 туров туров «Сельта» занимает 16-е место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков. Лидирует в национальном первенстве «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 32 очка. «Барселона» (31) — на втором месте.
«Альмерия» обыграла «Сельту», Вейга забил сумасшедший гол:
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