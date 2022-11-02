Кейн — о риске получения травм перед ЧМ: лучшие игроки выкладываются на 110%

Нападающий «Тоттенхэм» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем чемпионате мире по футболу, а также о поведении игроков в преддверии турнира.
«Я знал, что время до чемпионата мира пролетит очень быстро, и это действительно так и произошло. Сейчас уже ноябрь, и через пару недель мы будем в лететь в самолёте, после чего через короткий промежуток времени сыграем в первом матче турнира.
Я думаю, что многие игроки держат это в голове, но также я вижу, что лучшие игроки умудряются выкладываться при этом на 110%, несмотря ни на что. Кто-то может думать о том, чтобы беречься и контролировать себя, но иногда это может привести к обратным результатам.
Лично я просто пытаюсь сосредоточиться на следующих трёх играх. Конечно, трудно не думать об этом, но, если мы добьёмся хороших результатов, это поставит нас в действительно выгодное положение перед чемпионатом мира», — цитирует Кейна издание The Sun.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 2 ноября 2022
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