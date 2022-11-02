Месси — перед финалом Кубка Америки: мы здесь, чтобы забрать эту чашку домой

Стало известно, что сказал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом Кубка Америки в 2021 году.

«Мы здесь, чтобы поднять чашку в «Маракане», чтобы она стала значить ещё больше для всех наших соотечественников. Давайте отправимся туда со спокойствием и уверенностью, потому что мы собираемся забрать её домой», — сказал Месси в фильме Netflix.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» по итогам 2021 года: