Директор по развитию региона Холланд: популярность Холанда затмевает нас в интернете

Директор по развитию туризма шведского региона Холланд Джимми Сандберг прокомментировал созвучие с именем норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Мы — Холланд, он — Холанд. Популярность этого футбольного феномена затмевает нас в поиске в интернете. К нашему отчаянию, все наши усилия по продвижению Холланда были зря. Если ничего не сделать, мы опасаемся, что наш любимый регион рискует стать забытой Атлантидой, местом, известным только древней историей и письменностью.
Тем не менее всё это привело к увеличению упоминания слова «Холланд» в социальных сетях, хотя и по не нашей причине. Мы также приглашаем Эрлинга посетить наш регион. Многие норвежцы обычно ездят в отпуск на пляжи Холланда, он будет чувствовать себя как дома», — цитирует Сандберга Marca.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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