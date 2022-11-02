«Удивили несостоятельностью». Игнатьев назвал команду-разочарование первой части РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал команду, которая разочаровала его по окончании первого круга Российской Премьер-Лиги.
«На мой взгляд, главное разочарование первой части чемпионата — «Химки». Они удивили своей организационной несостоятельностью. Эта организация показывает всё то, что неприемлемо сегодня в футболе, и как всё это влияет на развитие команды и клуба. Ещё раз можно убедиться в том, что люди, которые плохо осведомлены, по какому пути вообще идёт развитие футбола и конкретного клуба, терпят фиаско. Это главное, на что сегодня нужно обращать внимание», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 15 туров «Химки» занимают 15-е место турнирной таблицы в зоне вылета, набрав девять очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом».
- 2 ноября 2022
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