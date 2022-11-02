Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Удивили несостоятельностью». Игнатьев назвал команду-разочарование первой части РПЛ

«Удивили несостоятельностью». Игнатьев назвал команду-разочарование первой части РПЛ
Комментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал команду, которая разочаровала его по окончании первого круга Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, главное разочарование первой части чемпионата — «Химки». Они удивили своей организационной несостоятельностью. Эта организация показывает всё то, что неприемлемо сегодня в футболе, и как всё это влияет на развитие команды и клуба. Ещё раз можно убедиться в том, что люди, которые плохо осведомлены, по какому пути вообще идёт развитие футбола и конкретного клуба, терпят фиаско. Это главное, на что сегодня нужно обращать внимание», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 15 туров «Химки» занимают 15-е место турнирной таблицы в зоне вылета, набрав девять очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом».

Новость по теме
Сергей Юран: «Химки» — главное разочарование первой части сезона РПЛ. Команда тонет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022