Хавбек «Арсенала» Фабиу Виейра: больше всего на меня повлияли Роналду и Месси

Португальский полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра рассказал о своей симпатии к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
«На меня больше всего повлияли Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду – не только потому, что он португалец. Он действительно тот, кто вдохновляет других своей трудовой этикой и отношением к делу. Ему пришлось выйти из своей зоны комфорта и покинуть семью, чтобы подписать контракт со «Спортингом». Дальнейшая карьера, которую он построил, вдохновляет всех. С Месси меня связывает схожий стиль нашей игры. Я похож на него, поэтому искренне ценю то, как он играет.
Встречался ли я с Роналду? Да, в сборной, когда мы оба были в спортзале. А затем после недавней нашей игры с «Манчестер Юнайтед». Он всегда оказывает поддержку и даёт советы молодым игрокам», — приводит слова Виейры talkSPORT.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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