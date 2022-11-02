Sport Bild: «Ливерпуль» готов пойти ва-банк ради подписания Беллингема летом 2023 года

«Ливерпуль» серьёзно настроен в борьбе за английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Sport Bild.
Отмечается, что главный тренер клуба Юрген Клопп договорился с руководством пойти ва-банк следующим летом, приобретя 19-летнего футболиста. Ожидается, что гонка за Беллингемом усилится в конце текущего сезона, в ней также будут участвовать «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Челси».
«Ливерпуль» одержим подписанием Беллингема после того, как Клопп ясно дал понять, что он будет полностью поддерживать переход игрока за большие деньги следующим летом. Руководство красных хочет выделить на трансфер € 100 млн, «Боруссия» же хочет получить за игрока не менее € 150 млн.
Но, по словам журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса Хайя, Беллингем предпочёл бы подписать контракт с «Реалом», нежели вернуться на родину следующим летом. «Манчестер Сити» уже связывался с его представителями, но им сказали, что «Реал» будет приоритетом для игрока, если поступит предложение.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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