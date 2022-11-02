«Реал» и «Селтик» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов межу мадридским «Реалом» и «Селтиком». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Родриго, Винисиус Жуниор.
«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Карл Старфельт, Моритц Йенц, Йосип Юранович, Лиэль Абада, Аарон Муй, Мэттью О'Райли, Дайдзэн Маэда, Рео Хататэ, Киого Фурухаси.
«Сливочные» лидируют в квартете, «Шахтёр» (6) — на третьей строчке. «РБ Лейпциг» с девятью очками располагается на втором месте. «Селтик» (2) — на последней позиции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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