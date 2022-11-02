«Шахтёр» и «РБ Лейпциг» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:



«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко, Георгий Судаков, Иван Петряк, Михаил Мудрик, Лассина Траоре.



«РБ Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Давид Раум, Ксавер Шлагер, Кевин Кампль, Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер, Андре Силва.

«Сливочные» лидируют в квартете, «Шахтёр» (6) — на третьей строчке. «РБ Лейпциг» с девятью очками располагается на втором месте. «Селтик» (2) — на последней позиции.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.