Матч «Оренбург» — «Факел» — лучший в 15-м туре РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Встреча Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1) признана лучшей игрой 15-го тура по версии читателей «Чемпионата».



Голосование прошло на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».



В прошедшей игре в составе хозяев дубль сделал полузащитник Химми Марин, также отличились Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья (с пенальти). Гол за гостей забил Максим Максимов. «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после 15 встреч. «Факел» идёт на 13-м месте, заработав 12 очков.



В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Химками» (4 ноября), «Факел» примет «Краснодар» (5 ноября).