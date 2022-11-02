«Ювентус» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ». Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своём активе три очка после пяти встреч и борются с «Маккаби» из Хайфы за попадание в плей-офф Лиги Европы. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр. Кто займёт первое место — будет решено в последнем туре. «Бенфика» в своём матче сыграет в гостях с «Маккаби» (23:00 мск).
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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