«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 2 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.



«Сливочные» лидируют в квартете, «Шахтёр» (6) — на третьей строчке. «РБ Лейпциг» с девятью очками располагается на втором месте. «Селтик» (2) — на последней позиции. За вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов поборются «Шахтёр» и «РБ Лейпциг». Украинский клуб может подняться на второе место в группе F только благодаря победе в матче с «быками» — хватит перевеса в один гол. Если «Лейпциг» не проиграет, то «Шахтёр» останется на третьей строчке, а «быки» присоединятся к «Реалу» в плей-офф.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.