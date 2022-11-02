«Динамо» из Махачкалы вышло в 6-й раунд Кубка России, обыграв «Динамо» Владивосток

Махачкалинское «Динамо» вышло в следующую стадию Фонбет Кубка России, в 1/16 финала предварительного раунда переиграв в серии пенальти «Динамо» Владивосток (0:0, 5:3 пен.).



В серии 11-метровых ударов свои попытки в составе победителей реализовали Арсен Вагидов, Ражаб Магомедов, Сослан Кагермазов, Залимхан Юсупов и Муталип Алибеков. У гостей отличились Ника Гиголаев, Фёдор Первушин и Марат Тарэк.



«Динамо» Махачкала вышло в шестой раунд Кубка России, ранее в эту стадию также попали «КАМАЗ», «Уфа», «Звезда», «Акрон», «Алания» и ульяновская «Волга». Матчи 1/8 финала предварительного этапа состоятся 16 ноября.



Действующим победителем Кубка России является «Спартак», в финале 2022 года обыгравший московское «Динамо» (2:1).