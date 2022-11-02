Гари Невилл: по окончании сезона в топ-4 попадут «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о борьбе за попадание в топ-4 английской Премьер-лиги, а также назвал четыре команды, которые, по его мнению, займут эти места в конце сезона.

«Очевидно, что «Манчестер Сити» гарантирует себе попадание в четвёрку, как, думаю, и «Тоттенхэм». Также я назвал бы «Арсенал». Этот сезон будет разделён на две части, и во второй половине вы увидите совершенно другое изменение импульса и сдвиг в какой-то момент чемпионата. Я думаю, что в феврале и марте всё превратится в хаос, однако к концу сезона четвёрка будет выглядеть следующим образом: «Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Юнайтед». «Челси» и «Ливерпуль» вряд ли сумеют оказаться в топ-4.



Но, если быть честным, я пока не могу согласиться с позицией, что «Арсенал» обязательно попадёт в четвёрку лучших. Они должны доказать свою состоятельность ближе к концу сезона. Но в данный момент мне нравится смотреть на их игру, они великолепны», — приводит слова Невилла Mirror.

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