Юран рассказал, кого считает лучшим иностранным тренером в истории чемпионатов России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, кого он может назвать лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.
«Лучший тренер-иностранец в истории российского чемпионата — Дик Адвокат. С «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Всегда надо судить по результатам, как в Европе, а не по знакомству или ещё каким-то факторам. Результат показывает тренера!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. 74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре. Сборная под его руководством набрала четыре очка в шести матчах. Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.
- 2 ноября 2022
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:08
-
19:04