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Юран рассказал, кого считает лучшим иностранным тренером в истории чемпионатов России

Юран рассказал, кого считает лучшим иностранным тренером в истории чемпионатов России
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, кого он может назвать лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.

«Лучший тренер-иностранец в истории российского чемпионата — Дик Адвокат. С «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Всегда надо судить по результатам, как в Европе, а не по знакомству или ещё каким-то факторам. Результат показывает тренера!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. 74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре. Сборная под его руководством набрала четыре очка в шести матчах. Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

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