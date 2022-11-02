Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России Пути регионов

Сегодня, 2 ноября, состоялся ряд матчей 1/16 финала Кубка России Пути регионов. По итогам встреч определились все участники 1/8 финала турнира. Матчи пройдут с 15 по 17 ноября, точные даты станут известны позднее.

Результаты жеребьёвки:

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Звезда» (Санкт-Петербург)



«Кубань» (Краснодар) — «Волга» (Ульяновск)



«Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ)



«Уфа» (Уфа) — «Динамо» (Махачкала)

Уфимцы обыграли брянское «Динамо», «Звезда» оказалась сильнее «Родины», «Акрон» дома разгромил «Пересвет», «Алания» одолела «Волгарь». «Волга» со счётом 2:1 обыграла «Нефтехимик». Два матча завершились серией пенальти. «Кубань» в гостях в серии 11-метровых выиграла у «Шинника», а махачкалинское «Динамо» одолело владивостокское «Динамо».

На этой стадии команды определят обладателей путёвок в 1/4 финала нижней части сетки плей-офф турнира, где им будут противостоять клубы Российской Премьер-Лиги, занявшие третьи места на групповом этапе.