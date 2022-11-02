«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: гости укрепили преимущество
Поделиться
Сегодня, 2 ноября, проходит матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве.
На 50-й минуте Андре Силва забил второй гол в составе подопечных Доменико Тедеско. Первый гол в составе немецкого клуба команды забил Кристофер Нкунку.
Соперники борются между собой за вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Украинский клуб может подняться на второе место в группе F только благодаря победе в матче с «быками» — хватит перевеса в один гол. Если «Лейпциг» не проиграет, то «Шахтёр» останется на третьей строчке, а «быки» присоединятся к «Реалу» в плей-офф.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:08
-
19:04
Партнерский контент