«Ювентус» — «ПСЖ»: составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «ПСЖ» на матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус»:
Щенсны, Гатти, Бонуччи, Куадрадо, Алекс Сандро, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Миретти, Милик.
«ПСЖ»:
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Верратти, Руис, Витинья, Солер, Месси, Мбаппе.
«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. Подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своём активе три очка после пяти встреч. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.
Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака:
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:08
-
19:04
Партнерский контент