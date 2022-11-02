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«Ювентус» — «ПСЖ»: составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

«Ювентус» — «ПСЖ»: составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «ПСЖ» на матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ювентус»:

Щенсны, Гатти, Бонуччи, Куадрадо, Алекс Сандро, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Миретти, Милик.

«ПСЖ»:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Верратти, Руис, Витинья, Солер, Месси, Мбаппе.

«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. Подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своём активе три очка после пяти встреч. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.

Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака:

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