«Ювентус» — «ПСЖ»: составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «ПСЖ» на матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ювентус»:



Щенсны, Гатти, Бонуччи, Куадрадо, Алекс Сандро, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Миретти, Милик.



«ПСЖ»:



Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Верратти, Руис, Витинья, Солер, Месси, Мбаппе.



«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. Подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своём активе три очка после пяти встреч. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.

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