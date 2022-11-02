«Манчестер Сити» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Ореля Гринфилда прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега — Гомес, Лапорт, Диаш, Льюис — Фоден, Гюндоган, Палмер — Грилиш, Альварес, Марез.

«Севилья»: Боно — Монтьель, Кармона, Маркан, Рекик, Акунья — Гомес, Ракитич, Дилейни, Иско — Мир.

Для «Манчестер Сити» этот матч не имеет важности, так как подопечные Хосепа Гвардиолы уже обеспечили себе первое место группы G, набрав 11 очков. Положение «Севильи» от исхода встречи также не изменится — команда после пяти туров набрала пять очков и расположилась на третьем месте.

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»: