Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Ореля Гринфилда прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега — Гомес, Лапорт, Диаш, Льюис — Фоден, Гюндоган, Палмер — Грилиш, Альварес, Марез.

«Севилья»: Боно — Монтьель, Кармона, Маркан, Рекик, Акунья — Гомес, Ракитич, Дилейни, Иско — Мир.

Для «Манчестер Сити» этот матч не имеет важности, так как подопечные Хосепа Гвардиолы уже обеспечили себе первое место группы G, набрав 11 очков. Положение «Севильи» от исхода встречи также не изменится — команда после пяти туров набрала пять очков и расположилась на третьем месте.

Новость по теме
«Манчестер Сити» — «Севилья»: смотреть матч Лиги чемпионов, прямая трансляция

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022