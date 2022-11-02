Анри — о Дарвине Нуньесе: он постоянно торопится, ему не хватает хладнокровности

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал игровую форму нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.
«Я думаю, ему нужно больше уверенности. Я говорю об уверенности, когда ты в клубе и чувствуешь, что будешь играть неделю за неделей. Благодаря этому вы становитесь более хладнокровными перед воротами. А он хочет всем угодить, сделать как можно больше, поразить фанатов «Ливерпуля», вследствие чего постоянно торопится.
Я сам прошёл через это. Когда вы переходите в клуб за большую сумму, чтобы заменить Садио Мане, не всё может пойти по плану. Из-за этого есть риск переусердствовать, вместо того чтобы оставаться спокойным и хладнокровным.
Реализует ли он моменты так, как Робби Фаулер? Я так не думаю. Честно говоря, мало кто был похож на него. Скорее, Нуньес похож на Алексиса Санчеса или молодого Луиса Суареса, от которых всегда исходила какая-то угроза», — приводит слова Анри talkSPORT.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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