Кварацхелия рассказал, в составе какого клуба хотел бы выиграть Лигу чемпионов

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился своей самой заветной мечтой, а также рассказал, фанатом какого клуба является с самого детства.

«Моя самая большая мечта? Выиграть Лигу чемпионов. С кем? С «Реалом». С самого детства я всегда был фанатом «Реала». Мы с моими братьями всегда смотрели их игры», — цитирует Кварацхелию издание Mundo Deportivo.

Кварацхелия в текущем сезоне провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. В следующем туре итальянской Серии А его команда сыграет с «Аталантой».

«Реал» в меньшинстве сыграл вничью с «Жироной»:

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