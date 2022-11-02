«Ювентус» — «ПСЖ»: Мбаппе с передачи Месси открыл счёт в матче

В эти минуты в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» принимает «ПСЖ». На 19-й минуте гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 13-й минуте счёт в игре открыл французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он получил передачу от Лионеля Месси в нескольких метрах от штрафной «Ювентуса», ушёл от одного защитника, проскочил мимо подката другого и пробил в направлении дальнего угла ворот — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот Войцеха Щенсного.



Напомним, «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.