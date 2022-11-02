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Игрок «Марселя» Мбемба: не знали, что ничьей с «Тоттенхэмом» достаточно для попадания в ЛЕ

Игрок «Марселя» Мбемба: не знали, что ничьей с «Тоттенхэмом» достаточно для попадания в ЛЕ
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Защитник «Марселя» Шансель Мбемба после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 1:2 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, как плохая коммуникация со скамейкой запасных привела к вылету команды из еврокубковых турниров.

«Мы не знали, что ничьей достаточно. Скамейка запасных нас не предупредила о результате матча «Спортинга» и «Айнтрахта». Это был недостаток общения. У нас хватало гнева, чтобы довести дело до конца, но мы не знали, что даже с ничейным результатом попадём в Лигу Европы», — цитирует Мбемба итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По итогам матча «Тоттенхэм» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала турнира с первого места группы D. «Марсель» с шестью очками замкнул таблицу и покинул международные соревнования.

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